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  4. İstanbul'da kamyon parka girdi! Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da kamyon parka girdi! Facianın eşiğinden dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan kamyon, çocuk parkına doğru kayarak girdikten sonra ağaca çarparak durdu. Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul'da kamyon parka girdi! Facianın eşiğinden dönüldü

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi 2364 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeyken freni boşalan nakliye kamyonu, yokuş aşağı kaymaya başladı. İçinde sürücüsü olmayan kamyon, çocukların oyun oynadığı parka girdikten sonra ağaca çarpıp durdu. Ağacın kamyonu durdurması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu keserek güvenlik önlemi aldı. Ağaca çarparak duran kamyon vinç yardımıyla olay yerinden çekildi.

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Kaynak: DHA

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