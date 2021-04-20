İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Sokak ortasında boğazından bıçakladılar

Olay Esenler, Mahmutbey Yolu Sultangazi istikametinde akşam saat 20.00 sırlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ismi öğrenilemeyen bir kadını yol üzerinde bulunan yeşillik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bıçakla ağır yaralanan kadın kendi imkanlarınla cadde kenarına kadar gelerek yardım istedi. Yoldan geçenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptığı görüldü. Polis ekipleri olay hakkında çevredeki vatandaşlardan da bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. (DHA)

