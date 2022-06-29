Bodrum'da korkunç olay! Tanınmaz hale gelmiş, içi toprak dolu çuvaldan ceset çıktı

Olay, Muğla Bodrum'da meydana geldi. Gece yarısı yolda yürüyen bir vatandaş, gelen kötü kokular üzerine ihbarda bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda kum yığının içinde içi toprak dolu çuvalın içerisinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 50-55 yaşları arasında yetişkin bir erkeğe ait olduğu ve yaklaşık 1 ay önce öldüğü tahmin ediliyor. Tanınmaz hale gelen ceset, işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

ESRARENGİZ OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

İddiaya göre, bugün saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde yürüyen bir vatandaş, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Yapılan çalışmada, içi toprak dolu bir çuval içerisinde 1 erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz halde olduğu öğrenilirken, tahmini 50-55 yaşları arasında yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirtildi. Bölgede geniş çaplı inceleme yapan Olay Yeri inceleme (OYİ) ekipleri çuvalın yanında bulunan alkol şişelerini ve bölgede topladıkları bulguları incelemek üzere delil torbasına aldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından esrarengiz olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarının inceleneceği belirtildi.

TANINMAZ HALDE

Cesedin yaklaşık 1 aylık olduğu tahmin edilirken, savcının incelemesinin ardından tanınmaz halde bulunan cansız beden, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA-DHA

