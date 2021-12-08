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İstanbul'da kar yağacak mı? Meteorolojiden kar uyarısı! İzmir, Ankara’da kar ne zaman yağacak?

08.12.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden Türkiye'nin bazı illeri için kar yağışı uyarısı geldi. 6-10 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulunuldu. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? İzmir, Ankara’da kar ne zaman yağacak? İşte hava durumu ve ayrıntılar...

İstanbul'da kar yağacak mı? Meteorolojiden kar uyarısı! İzmir, Ankara’da kar ne zaman yağacak?

Vatandaşlar kar yağışı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni yıla kısa bir süre kalmışken bu sene Aralık ayında kar yağıp yağmayacağı araştırılmaya başlandı. Meteorolojiden konuyla ilgili uyarı geldi. Peki İstanbul'da ve diğer illerde kar yağacak mı?

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6-10 Aralık tarihlerine ait hava durumu tahminini paylaşıldı. Çarşamba ve Perşembe günü bazı iller için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Uyarılar sonrası vatandaşlar henüz kar yüzü görmeyen İstanbul ve Ankara için bekleyişe koyuldu. Güncel olan haritaya göre başta Salı günü İstanbul ve Edirne olmak üzere çok sayıda ilde Salı günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ancak İstanbul ve Ankara için henüz bir kar yağışı gözükmüyor.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Gümüşhane, Bingöl, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Kars ve Ağrı'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son dakika uyarısına göre bu akşam saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli şekilde yağış bekleniyor. Başlayacak yağışların Toroslar Mevkii'nde ise yoğun kar (15-30cm) şeklinde olması beklenmekte.

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