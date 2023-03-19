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İstanbul'da kentsel dönüşüm başlıyor! Avcılar'da 2 bin bina yıkılacak, vatandaşların tek bir talebi var...

19.03.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50 bin kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları Avcılar'da başlıyor. Uzmanların sık sık zemin konusunda uyarılarda bulunduğu ilçede demirleri dökülen betonu un gibi dağılan tüm eski yapılar yıkılıp, depreme dayanıklı yeni binalar yapılacak. İlk etapta 2 bin konutun dönüşüme girmesi beklenen Avcılar'da vatandaşların ise tek bir talebi var. İşte tüm detaylar...

İstanbul'da kentsel dönüşüm başlıyor! Avcılar'da 2 bin bina yıkılacak, vatandaşların tek bir talebi var...

İstanbul'un en riskli ilçelerinden olan Avcılar'da büyük dönüşüm başlıyor. Artık demirleri dökülen betonu un gibi dağılan tüm eski yapılar yıkılıp, depreme dayanıklı yeni binalar yapılacak. Uzmanların da zemin için sık sık uyardığı ilçede, dönüşüm öncelikli olarak sahil hattında olacak.

2 BİN KONUT KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEK

ATV Haber'de yer alan habere göre; 2 bin konut kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılacak ve binalar mega kentte beklenen büyük depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilecek.

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DENİZ KÖŞKLER MAHALLESİ'NDE BAŞLAYACAK

1999 depreminde büyük hasar alan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettği Acvılar'daki kentsel dönüşüm, uzmanların deprem konusunda uyardığı birinci dereceden riskli alanların başında gelen Deniz Köşkler Mahallesi'nde başlayacak.

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Mahalledeki özellikle riskli ve yaşlı binalar tek tek yıkılıp yerine daha güvenli depreme dayanıklı binalar yapılacak.

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Kentsel dönüşüm kararını bekleyen ilçe sakinleri alınan karardan memnun olduklarını belirtirken 'Artık rahat bir uyku uyuyabilelim' diye konuştu.

TEK BİR TALEPLERİ VAR

Vatandaşların ise tek talebi ise daha makul rakamlarla evlerini yaptırabilmeleri.

VATA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Avcılar Kentsel dönüşüm

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