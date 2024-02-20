İstanbul'da kim önde? Murat Kurum son anket sonuçlarını paylaştı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BUNLARI SAKLAMALARINA GEREK YOK"

DEM Parti'nin Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğine dikkati çeken Kurum, "Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen talimatla değiştiriyorlar. 'Biz o adayı çıkarmayacaktık, öbür dayı çıkaracaktık' gibi bir ittifak söz konusu. Kapı arkasındaki yapılan pazarlıklar günbegün ortada. Bunları saklamalarına gerek yok, adına başka bir isim de koymalarına gerek yok. Aleni gidin deyin ki 'biz ittifak yapıyoruz" şeklinde konuştu.

SON ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADI

"Biz kim, kiminle ittifak yaptığına bakmayacağız dedik. İstanbullunun da beklentisi bu. Biz İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz" diyen Kurum şunları ifade etti:

"İstanbullu 40 gün sonra kirli bir ittifaktan kurtularak özgürlüğüne kavuşacak. Biz sahaya çıktık, projelerimizi, hayallerimizi anlattık. Anketlerde 1.5, 2 puan öne geçtik"





