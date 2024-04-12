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  4. İstanbul'da 'kimyasal madde' teyakkuzu! Kapağı açınca bir anda...

İstanbul'da 'kimyasal madde' teyakkuzu! Kapağı açınca bir anda...

12.04.2024 13:17
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İstanbul Arnavutköy'de bir vatandaş yolda gördüğü bidonu kaldırıp kaldırıma bıraktı. Kapağını açtığı sırada içindeki sıvının köpürdüğünü görmesi üzerine derhal 112'yi aradı. 'Kimyasal madde' olduğu düşünülen sıvı ekipleri teyakkuza geçirirken maddenin ne olduğu yapılan araştırma sonucu ortaya çıktı.

İstanbul'da 'kimyasal madde' teyakkuzu! Kapağı açınca bir anda...

Karlıbayır Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında evine giden bir kişi, Ünsiyet Sokak'ta yol ortasına bırakılan bidonu fark etti. Bidonu yoldan kaldırıp kaldırma bırakan kişi, kapağı açtığında içindeki sıvı köpürdü. "Kimyasal madde' olabileceğini düşünen kişi durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bidonun içindeki sıvıdan örnekler alarak inceleme yaptı.

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TUZ RUHU ÇIKTI

İncelemelerin ardından bidonun içindeki sıvının tuz ruhu olduğu anlaşıldı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Arnavutköy
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