HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İstanbul'da 'Kızıl Akbaba' şaşkınlığı! ''Sadece belgesellerde görüyorduk''

İstanbul'da 'Kızıl Akbaba' şaşkınlığı! ''Sadece belgesellerde görüyorduk''

26.10.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy''de mahalle sakinleri uçamayan Kızıl Akbaba buldu. Akbabayı bulan kişi, onu tavuk etiyle besledi. Arnavutköy Belediyesi'nden gelen veteriner hekimlerin teslim aldığı akbabanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Kızıl Akbabayı bulan ve onu evine alarak besleyen Alaattin Aral, "Biz bu hayvanları sadece belgesellerde görüyorduk. Çocuklar ve torunlarım çok şaşırdılar'' şeklinde konuştu.

İstanbul'da 'Kızıl Akbaba' şaşkınlığı! ''Sadece belgesellerde görüyorduk''

Arnavutköy'de dün akşam bir Kızıl Akbaba İmrahor Mahallesi'nde binanın çatısına kondu. Uzun süre çatıda bekleyen akbabanın daha sonra boş arsaya düştüğünü gören mahalle sakinleri, akbabanın yanına gitti. Uçamadığını fark ettiği akbabayı evinin çatı katına çıkaran Alaattin Aral, onu tavuk eti ile besledi. Aral, durumu belediye ekiplerine haber verdi. Arnavutköy Belediyesi'nden gelen veterinerlerin teslim aldığı akbabanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Screenshot_10

"BELGESELLERDEN BİLİYORUZ"

Kızıl Akbabayı bulan ve onu evine alarak besleyen Alaattin Aral, "Biz bu hayvanları sadece belgesellerde görüyorduk. Çocuklar ve torunlarım çok şaşırdılar. Baktık uçamıyor, ben de eve götürdüm. Vücudunu kontrol ettim ancak herhangi bir yara bere göremedim. Belli ki yorgun düşmüş. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da şimdi alıp tedavi gerekiyorsa tedavi edip ilgili yerlere teslim edecekler" dedi. Öte yandan akbaba çocukların da ilgi odağı oldu.

Screenshot_12

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
PARTNERSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadıSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadı
NASA Başkanı Nelson'dan şaşırtan UFO açıklamasıNASA Başkanı Nelson'dan şaşırtan UFO açıklaması
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

Benzine zam yağmuru! 28 kuruş zam daha geliyor

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.