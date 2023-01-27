İstanbul'da kokoreç fiyatları uçtu! Yarım ekmek kokoreç 100 liraya çıktı! "1 yılda 3 kat arttı, eskiden aperatifti şimdi lüks oldu"

Türk mutfağının efsane sokak lezzetlerinden olan kokoreç artık yüksek fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kokoreç işiyle uğraşanlar fiyatlarında son 1 yılda 3 katına çıktığını söylediler.

"GEÇEN SENE YARIM EKMEK 24 LİRAYDI ŞİMDİ İSE..."

Show Ana Haber'e konuşan bir kokoreç ustası, "Eskiden aperatifti, bir ayran bir kokoreç yiyip içip gidiyordu şimdi artık o da lüks oldu. Bize zamlar nasıl geliyorsa biz de aynısını yapmak zorundayız. Geçen sene yarım ekmek 24 liraydı, şimdi 75 lira oldu. Geçen sene kasım ayında 170 liraya yaptırdığım özel ürünün bana gelişi 400 lira oldu" dedi.

"BAŞLANGIÇ FİYATI 100 LİRA OLDU"

Başka bir işletme sahibi ise yarım ekmek kokorecin başlangıç fiyatının 100 liraya yükseldiğini ifade ederek "Yarım ekmek 100 lira, çeyrek 55 lira onlar da başlangıç fiyatlarıyla. Porsiyon da 140 lira. Meşe kömürü geçen sene 8 liraydı, bugün 25 lira. Uykuluğun kilosu ortalama 250 liraydı bugün 500 liraya yükseldi. Ekmeği 35 kuruşa alıyorduk, bugün '3 lira oldu' diye mesaj gönderdi fırın" ifadelerini kullandı.

"KUZU KESİMİ YOK"

Kuzu kesimi olmadığını söyleyerek malzeme sıkıntısı yaşadıklarını belirten başka bir kokoreç dükkanı işletmecisi ise "Kesim olmuyor, et fiyatları korkunç yukarı çıktı. Kuzu kullanıyoruz kuzu kesimi yok" dedi.





