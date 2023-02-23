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İstanbul’da komşuları isyan ettiren bina! Şekli, zemini, yapısı… Hepsini şikayet ettiler!

23.02.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de 11 şehri yıkan afet fırtınasının ardından İstanbul’da yaşayanlar da artık alarm durumuna geçti. Maltepe’de inşası devam eden 5 katlı bir binanın yapı biçimi komşu sitenin sakinlerini isyan ettirdi. Mal sahibi ise site sakinlerinin iddialarını yalanlayarak manzaralarının kapanmasından şikayetçi olduklarını öne sürdü.

İstanbul’da komşuları isyan ettiren bina! Şekli, zemini, yapısı… Hepsini şikayet ettiler!

11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından İstanbul’da da deprem kabusu yeniden gündeme geldi. Maltepe sahile yaklaşık 300 metre uzaklıkta bir yerde yeni yapılan 5 katlı bina kriz çıkardı. Yeni yapılan bu inşaatın hemen arkasında ise 5 bloklu 70 daireli bir site bulunuyor. Site sakinleri bu yapılan yeni binanın fiziksel ve yapısal olarak sağlam olmadığını iddia etti.

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‘ŞİKAYETLERİN HEPSİ YALAN'

Kimi zemininden kimi şeklinden kimi de yapısından şikayet etti. Dar ve uzun olan binanın sahibi ise tam tersini söyleyerek ‘Şikayetlerin hepsi yalan hiçbir yasal sorunu yok. Ruhsatının ve imarının iptal edilmesini istediler’ ifadelerini kullandı.

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Site sakinlerinin iddialarını mal sahibi Abdullah Aksakallı’ya soran Show Haber muhabiri şu yanıtı aldı:

“Manzaralarının kapandığı ve komşuluk ilişkilerine sığmadığı için bu binanın ruhsatının ve imarının iptal edilmesini istediler dolayısıyla mahkemede bunu reddetti. Hiçbir yasal sorunu yok. Ruhsatımız Maltepe Belediye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edilerek büyükşehire müracaat edilerek bu ruhsat bize verilmiştir.”

Komşuları isyan ettiren bina! 1-33 screenshot

Site sakinleri ise yapılan bu bina için tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

  • Ağırlık merkezi bizim sitemize doğru. Depremde gerçekten ciddi bir şekilde sallanabilecek bir bina olduğu oldukça açık. Ben bir mühendisim ve bu yapı eğer doğru analiz edilmediyse kesinlikle devrilecektir.
    • Göçükler oldu, çökmeler oldu. Zemin bir kere güven vermiyor.
    • Beni mesela tamamen yapısal olarak rahatsız ediyor.
    • Bu depremden sonra baya korkmaktayım. Suyun üzerine binayı koydular.
    • Bu binanın sağlam olmadığını düşünüyorum. Göçükler oldu çökmeler oldu hatta videolar var orada çalışan işçinin üzerine çöktüğüne dair.
    • Binanın 15 buçuk metre olması binanın herhangi bir olumsuz çöküşünde direkt bizim sitenin içine yaslanabilecek bir riski bulunmaktadır.

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SON SÖZÜ MAHKEME SÖYLEYECEK

Site sakinleri ile yeni yapılan inşaatın sahibi Abdullah Aksakallı arasında devam eden bu tartışmada son sözü ise mahkemenin vereceği kararın olduğu öğrenildi.

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İstanbul Maltepe bina

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