İstanbul'da korku dolu anlar! 3'üncü kattan düştü

Olay, saat 19.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi 913 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, epilepsi hastası henüz ismi öğrenilemeyen 8 yaşındaki çocuk, evinin balkonundan düştü. Olayı gören vatandaşlar, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen ekipler, ağır yaralanan çocuğu ambulansa alarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Polis, olay hakkında çalışma başlattı.

ÇOCUĞUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çocuğun 3'üncü kattaki balkondan düşme anı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çocuğun hızla yere düştüğü görülüyor.

