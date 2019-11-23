İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Sultanbeyli Fatih Bulvarındaki kaza saat 16.40'ta meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla refüjü aşarak kaldırımdakilere çarptı. Bu sırada kaldırımda bebek arabasında bulunan bir bebeğin de arasında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kadın, araç altında sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi. Yaralı kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen araç refüjü aşarak onlarca kişinin bulunduğu kaldırıma çıkıyor. Bu sırada yanında bir çocuk ile bebek arabasında bebeği bulunan kadın da aracın çarpmasıyla savruluyor. Kaldırımda yürüyen bir kadın da araç altında sıkışıyor. Kaza sonrası çevrede büyük panik yaşanıyor.



