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  4. İstanbul'da korkunç cinayet! Damat katili oldu... Varile koyup hurdacıya taşıttırmış: Kızımı fuhuşa sürükledi, namus için yaptım

İstanbul'da korkunç cinayet! Damat katili oldu... Varile koyup hurdacıya taşıttırmış: Kızımı fuhuşa sürükledi, namus için yaptım

14.05.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da 26 Nisan'da kaybolan ve bir daha haber alınamayan kişinin cansız bedeni bulunurken, şahsın kayınpederi tarafından öldürüldüğü, cesedi de varil içine koyup sakladığı öğrenildi. Kayınpeder ifadesinde Zanlı gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Kızımı öldüren, uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu, torunlarımın namusu için işledim” cevabını verdi.

Tuzla’da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olarak aranan Uğur Kahraman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin S., eski damadı Uğur Kahraman'ı öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf sonrası ekipler, öldürülen Kahraman'ın cesedini bir asansör boşluğunda varilin içinde buldu. Hüseyin S.’nin kendi evine çağırdığı eski damadı ile tartıştığı ve tabancasını çıkartarak alnından vurduğu öğrenildi.

VARİLE KOYUP HURDACIYA TAŞITTIRDI

Olayın ardından kayınpeder, cesedi boş bir varilin içine koyarak kendi evinin bahçesine sakladı. Kayınpeder Hüseyin S., daha sonra varili kendi ailesinin evine götürerek apartmanda bulunan asansör boşluğuna koydu. İddiaya göre varil ağır olduğundan Hüseyin S., kapısının önünden geçen bir hurdacıdan para karşılığında yardım istedi. Bilgisi olmadan yardım eden hurdacıyla birlikte şahıs varili taşıdı.

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“CİNAYETİ KIZIMIN NAMUSUNU KORUMAK İÇİN İŞLEDİM”

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin S., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Kayınpederin verdiği ifadede kızının namusu için cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü. Zanlı gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Kızımı öldüren, uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu, torunlarımın namusu için işledim” cevabını verdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tuzla
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