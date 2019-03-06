İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

Dehşete düşüren kaza Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin girişine doğru ilerleyen sürücü, fren yerine gaza basında yol kenarındaki kadına çarptı.
BAHÇEYE UÇTU
Kadını da önüne alan araç sitesinin bahçesine uçtu. Bu sırada giriş kattaki dairenin balkonundaki kişi de aracın üzerine geldiğini görünce balkondan atladı.
KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Araç sürücüsü ile balkondan atlayan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
(DHA)
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