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İstanbul'da korkunç kaza! Çarptığı kadınla birlikte bahçeye uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:40 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de bir sürücünün çarptığı kadınla birlikte bir sitenin bahçesine uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren kaza Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin girişine doğru ilerleyen sürücü, fren yerine gaza basında yol kenarındaki kadına çarptı.

BAHÇEYE UÇTU

Kadını da önüne alan araç sitesinin bahçesine uçtu. Bu sırada giriş kattaki dairenin balkonundaki kişi de aracın üzerine geldiğini görünce balkondan atladı.

KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Araç sürücüsü ile balkondan atlayan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
(DHA)


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istanbul Başakşehir Kaza otomobil

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