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İstanbul'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu

24.08.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir adam, çıkan tartışmada boşanma aşamasındaki eşini başından silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken olay sonrası adam kaçtı. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucu İmdat P.'yi yakaladı. İmdat P.'nin daha önceden de 'Kasten yaralama' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

İstanbul'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu

Olay, 12.20 sıralarında, Kartaltepe Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasındaki Gamze P., ablasının evine geldi. Ablasının işte olduğu sırada kocası İmdat P. eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından İmdat P., yanındaki tabanca ile eşi Gamze P.'ye ateş etti. Başından vurulan kadın ağır yaralanırken İmdat P., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gamze P. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gamze P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis İmdat P.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay sonrası kaçan İmdat P. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İmdat P.'nin daha önceden de 'Kasten yaralama' suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

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"BİZ ÇALIŞIRKEN BİR SİLAH SESİ GELDİ"

Yaralanan Gamze P.'ye yardım eden komşusu Nesimi İnci, "Biz çalışırken bir silah sesi geldi. Baktık, kocası kadını vurmuş, aşağı doğru kaçmış. Yıllardır tanıdığım komşumun kız kardeşi. Ablasının söylediğine göre anlaşmalı boşanacaklarmış zaten. Ambulansa alınırken yaşıyordu ama sonrasını bilmiyorum. Ablasını hastaneye ben götürdüm" dedi.

Kaynak: DHA


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