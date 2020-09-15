HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da korkunç olay! Parkta oyun oynarken üstüne aydınlatma direği düştü

İstanbul'da korkunç olay! Parkta oyun oynarken üstüne aydınlatma direği düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynayan çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da korkunç olay! Parkta oyun oynarken üstüne aydınlatma direği düştü

Olay, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki Görkem Küçük, ikiz kardeşi Güven ile birlikte parkta oyun oynarken üst kısmına güneş paneli yerleştirilen aydınlatma direği çocukların üzerine devrildi. Direğin altında kalan ikiz kardeşlerden Görkem Küçük, başından ağır şekilde yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, Beylikdüzü'ndeki başka bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Görkem Küçük'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

24b9ed4fd0c20d7e97f3ff409a5957f9

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Şebnem hocanın ölümü arkadaşlarını üzüntüye boğduŞebnem hocanın ölümü arkadaşlarını üzüntüye boğdu
Balkondan cinsel organını göstererek tehdit etti!Balkondan cinsel organını göstererek tehdit etti!
En Çok Okunan Haberler
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Diğer Haberler
İğrenç iddia! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz etti
İğrenç olay! Hasta bakıcı, baygın haldeki hastayı taciz etti
Şebnem hocanın ölümü arkadaşlarını üzüntüye boğdu
Şebnem hocanın ölümü arkadaşlarını üzüntüye boğdu
Son dakika! Gelibolu'da orman yangını
Gelibolu'da orman yangını
Tarihi kilisenin kapılarına duvar örülmesine suç duyurusu
Tarihi kilisenin kapılarına duvar örülmesine suç duyurusu
Kocaeli'de korkunç iddia: Engelli kadına 4 kişi cinsel saldırıda bulundu
Korkunç iddia: Engelli kadına 4 kişi cinsel saldırıda bulundu
Yalova'da yeni koronavirüs kararı! 65 yaş üstü ve 18 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması
Flaş! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı o saatlerde sokağa çıkamayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.