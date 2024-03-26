HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'da korkutan doğal gaz patlaması! Alevler binaya sıçradı: Evler zarar gördü

İstanbul'da korkutan doğal gaz patlaması! Alevler binaya sıçradı: Evler zarar gördü

26.03.2024 15:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korku dolu dakikalar yaşandı! Esenyurt'ta İSKİ'nin çalışma sırasında doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın nedeniyle alevler binaya sıçrarken 2 daire zarar gördü. Mahalle sakinleri deprem olduğunu düşünerek büyük panik yaşadı.

İstanbul'da korkutan doğal gaz patlaması! Alevler binaya sıçradı: Evler zarar gördü

Yangın, 14.30 sıralarında İnönü Mahallesi 399. Sokak'ta çıktı. İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında doğal gaz borusuna zarar verildi. Patlama sonrası yangın çıktı.

ISTANBUL---ESENYURTTA-DOGALGAZ-BORUSU-P_31638 (4)

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yükselen alevler 5 katlı binanın bodrum ve giriş katında bulanan dairelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından İGDAŞ ekipleri çalışma yaptı. Yangında iki daire zarar gördü.

ISTANBUL---ESENYURTTA-DOGALGAZ-BORUSU-P_31638 (1)

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Olayı gören mahalle sakini Hatice Tekin, "Evimde otururken kapı sallandı. Deprem oldu zannettik. Gelinim üst kattan bağırdı, yangın çıktı" diye konuştu. Mahalle sakini Sevgi Türkay ise "Patlama ve çığlık sesleri duyduk. Alevler hemen yükseldi" diye konuştu.

ISTANBUL---ESENYURTTA-DOGALGAZ-BORUSU-P_31638 (2)

ISTANBUL---ESENYURTTA-DOGALGAZ-BORUSU-P_31638 (3)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyam yıkıldı, keşke ben ölseydim...Dünyam yıkıldı, keşke ben ölseydim...
Katliam gibi kaza! 6 kişi hayatını kaybetti,1 yaralı varKatliam gibi kaza! 6 kişi hayatını kaybetti,1 yaralı var
Adnan Oktar'la Ekrem İmamoğlu'nu örnek verdi: Para aldıysan kaçamazsınAdnan Oktar'la Ekrem İmamoğlu'nu örnek verdi: Para aldıysan kaçamazsın
Anahtar Kelimeler:
patlama İstanbul Esenyurt doğal gaz
En Çok Okunan Haberler
Milyonlar bekliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan emekliye zam açıklaması

Milyonlar bekliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan emekliye zam açıklaması

İşte Karabük gerçekleri!

İşte Karabük gerçekleri!

Mansur Yavaş'tan bir hamle daha! Kızının Londra'daki evinin belgelerini paylaştı: 32 yıl taksit

Mansur Yavaş'tan bir hamle daha! Kızının Londra'daki evinin belgelerini paylaştı: 32 yıl taksit

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

Patronunun metresiyle kavga etti! Sonrasında ise...

Patronunun metresiyle kavga etti! Sonrasında ise...

Türkiye'de de şubeleri var... Lüks otelde korkunç ölüm!

Türkiye'de de şubeleri var... Lüks otelde korkunç ölüm!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.