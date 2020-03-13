İstanbul'da koronavirüs trafiği! Vatandaşlar yollara döküldü

Dün yapılan zirvenin ardından koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilk, orta ve lise düzeyinde okulların 16 Mart itibariyle 1 hafta tatil edileceği duyurulmuştu.

Yapılan duyurun ardından 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar şehir dışına çıkmak için yollara döküldü. E-5 Edirne istikameti Haramidere mevkisi ve Beylikdüzü mevkisinde durma noktasında geldi.

YOĞUNLUK YÜZDE 50'LERİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Trafik uygulamasında genel İstanbul trafiğinin ise mesai saatleri henüz tamamlanmadan yüzde 50’lerin üzerine çıktığı görüldü.

Trafiğin mesai saatlerinin bitmesiyle ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.





