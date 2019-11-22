HABER

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-18' uygulaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:54 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik "Kurt Kapanı-18" denetimi yapıldı.

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-18' uygulaması!

İstanbul Emniyet Müdürü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik "Kurt Kapanı-18" denetimi yapıldı. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI, GBT KONTROLLERİ YAPILDI

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Denetime "Şans" isimli narkotik köpeği de katıldı. Şans, durdurulan araçları aradı.

Kaynak: DHA

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
DEDAŞ'tan Mardin'de borcu olan çiftçilere 'elektrik verilmeyecek' uyarısıDEDAŞ'tan Mardin'de borcu olan çiftçilere 'elektrik verilmeyecek' uyarısı
1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma su altındaki mühimmat imha edildi1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma su altındaki mühimmat imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kurt Kapanı-18

En Çok Okunan Haberler

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Akaryakıtta yeni dönem

Akaryakıtta yeni dönem

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da intihar girişimi! Reklam tabelasına çıktı

Ankara’da intihar girişimi!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: İş birliği başlattık

Bakan duyurdu: İş birliği başlattık

MHP'li Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun aracına ateş açanlarla ilgili yeni gelişme!

MHP'li belediye başkanının aracına ateş açmışlardı! Yeni gelişme

1. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat imha edildi

Çanakkale'de bulundu! İmha edildi...

Soğukkanlılıkla anlattı! Genç kadını 'Sen köpeksin' dediği için öldürmüş

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Zonguldak'ta valilik önünde şaşırtan görüntü!

Valilik önünde şaşırtan görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.