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  4. İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar tünelden yürüyerek ilerledi

İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar tünelden yürüyerek ilerledi

15.04.2024 10:30
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İstanbul'da sabah saatlerinde metro arızası yaşandı. M3 Bakırköy-Kayaşehir seferlerinde aksama olurken bazı yolcular tünelden ilerlemek zorunda kaldı. Aksaklık nedeniyle Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar tünelden yürüyerek ilerledi

İstanbul’da M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu.

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SEFERLER GECİKMELİ YAPILDI

M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza yaşandı. Metro arızası nedeniyle yolcular tünelde kaldı. Bazı yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı. Seferler Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapıldı. Metro durağında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar mağdur oldu.

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METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M3 Bakırköy-Kayaşehir metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönünde gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi. (İHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Bakırköy metro
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