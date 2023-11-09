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İstanbul'da metrobüs durağında turnike arızası! Tam 1,5 saat sürdü, vatandaşlar tepki gösterdi

09.11.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul Avcılar'da metrobüs durağındaki turnikelerin bir kısmında arıza meydana geldi. Yolcular geçiş yapamayınca, yaklaşık 1.5 saat süreyle turnikenin önünde yoğunluk oluştu. Öte yandan İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da metrobüs durağında turnike arızası! Tam 1,5 saat sürdü, vatandaşlar tepki gösterdi

Avcılar Merkez Üniversitesi Kampüsü durağındaki turnike sisteminde, sabah 07.30 sıralarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle turnikelerin büyük kısmı devre dışı kaldı.

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TURNİKELERDEN GEÇMEKTE ZORLANDILAR

Sabah, metrobüse binmek üzere gelenler, turnikelerin önünde giderek artan yoğunlukla karşılaştı. Metrobüslerle Avcılar’a gelenler de kalabalıktan turnikeleri geçmekte zorlandı.

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Arızaya müdahale eden görevlilerin çalışmasının ardından saat 09.00 sıralarında turnikeler yeniden çalışmaya başladı. Uzun süre turnikelerin önünde geçmek için bekleyenler, duruma tepki gösterdi.

TRAFİKTE VE TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK YAŞANDI

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşandı. İşlerine ve okullarına gitmek için Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler vatandaşlar zaman zaman zorlandı. D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu yaşandığı görüldü.

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