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İstanbul'da okul trafiği! Birçok yerde durma noktasına geldi...

04.09.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğunun yüzde 49'u geçtiği görüldü.

İstanbul'da okul trafiği! Birçok yerde durma noktasına geldi...

Uyum haftası kapsamında eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin okullara özel araç ve servislerle yolculukları başladı. İstanbul'un birçok noktasında bu sebeple yoğun trafik oluşurken İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 49'u geçtiği görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı.

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DURMA NOKTASINA GELDİ

Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik %49’u geçti. Topkapı Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi. Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

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İstanbul trafik

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