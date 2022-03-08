İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da kar tatili olacak mı? İstanbul'da 10-11 Mart okullar tatil mi?

İstanbul'u bu hafta kar yağışı etkisi altına alacak. Meteoroloji, İstanbul'da Çarşamba günü karla karışık yağmur, Perşembe günü ise il genelinde yağışların kar şekline dönüşeceğini bildirdi. Bu haber sonrası çocuklu aileler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. 10-11 Mart İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağına dair detaylı bilgileri haberimizde işledik...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, İstanbul'da 09 Mart 2022 Çarşamba günü yani yarın itibariyle yüksek kesimlerde, 10 Mart 2022 Perşembe günü de il genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, önümüzdeki hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağını tahmin ediyor. Yağışlar hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.

Kar yağışlarının, İstanbul'un güneyinde orta kuvvette, kuzey ve yüksek kesimlerinde ise yer yer yoğun olacak şekilde yağması bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde yavaş yavaş azalacak. Hafta ortasından sonra mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 10-11 MART OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da beklenen karla ilgili olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde toplantı yapıldı. Toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Yoğun kar yağışı ile ilgili yapılacak eylem planı yapıldı.

Çıkarılan plan dahilinde tırların 12 saat önceden İstanbul'a girişi yasaklandı. Kar yağışının özellikle İstanbul Havalimanı- Odayeri- Başakşehir- Hadımköy başta olmak üzere Avrupa Yakası'nın kuzey kısımlarında yaşanacağı hesaba katılarak yol üzerinde bulunan benzin istasyonlarıyla temasa geçildi. Ayrıca Kızılay'la iletişim kurularak 90 tane noktaya sıcak çorba başta olmak üzere yiyecek ve içecek yardımları organize edildi. Havalimanı bölgesindeki otoyol işletmecileriyle temasa geçilerek onların da alacağı önlemler konuşuldu. Geçen Ocak ayında yağan kar sonrasında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle İstanbul'da otoyol işletmecilerine 6 milyon 800 bin lira ceza kesildiği hatırlatılarak, beklenen yoğun kar yağışında yaşanacak olası sorunlarda otoyol işletmecilerine kesilen cezanın 3 katı olacağı açıklandı. Ayrıca otoyol işletmecileri de kendi önlemlerine aldıklarını olası afet durumuna hazırlıklı oldukları açıklandı.

