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  4. İstanbul'da omuz atma kavgası! Baba oğul, tartıştıkları kişiyi önce dövdü sonra bıçakladı: O anlar kamerada

İstanbul'da omuz atma kavgası! Baba oğul, tartıştıkları kişiyi önce dövdü sonra bıçakladı: O anlar kamerada

17.12.2023 13:45 | Son Güncelleme:
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Çağlayan'da bir şahıs "omuz attın" kavgasında baba ve oğlu tarafından önce dövüldü ardından da bıçaklandı. Kavga anları kameralara anbean yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından apartta yakalanan baba M.K. ve oğlu M.K. gözaltına alındı. Saldırganlardan oğul M.K.'nın emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” ve “yaralama” suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda N.A., kaldırımda yürümeye başladı. O esnada karşı tarafından yürüyen M.K. ve babası M.K. ile şahsın iddiaya göre omuzları çarpıştı. Ardından N.A. karşı kaldırıma geçerek yürümeye devam etti ancak çarpıştığı kişiler ona bağırarak tepki gösterdi.

"OMUZ ATTIN" KAVGASINDA DARP EDİLİP BIÇAKLANDI

N.A.'nın da karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Cadde üzerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada baba ve oğlu tarafından darp edilen N.A., bir de bacağından bıçaklandı. Olayın ardından vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırgan baba ve oğlu koşarak kaçtı.

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VATANDAŞLAR KOLUNA GİRİP YARALIYI UZAKLAŞTIRDI

Bacağından yaralı N.A. ise vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldıktan sonra taş dubaya oturtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yayasından ilk müdahalesi yapılan N.A. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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APARTTA YAKALANDILAR

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralı N.A.'nın ifadesine başvurdu. Adamın kendisini bıçaklayan şahsı tanımadığını, caddede bir şahsa omzunun çarptığını sonra da şahsın kendisine saldırıp bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın cadde üzerinde bir aparta girdiğini belirledi.

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BABA VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aparta baskın yapan polis, oğul M.K.‘yı olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Olayı gerçekleştirdiğini itiraf eden şahıs, gözaltına alındı. Devamında ise olaya karışan babası M.K. da yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemleri yapılan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Saldırganlardan oğul M.K.'nın emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” ve “yaralama” suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul kavga
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