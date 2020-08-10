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  4. İstanbul'da otogarda dehşet! Dövüp otomobilden attılar

İstanbul'da otogarda dehşet! Dövüp otomobilden attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otomobilden atılan bir kişi başından yaralandı. Tunç'a yardımına gelenlerden Ünal Günde, "Düştü ve araba onu bırakıp gitti. Bir kadın geldi. 'Ben sağlıkçıyım' dedi. İlk yardımda bulundu. Kafasından yaralanmış. Kulağından da kan geliyordu" diye konuştu.

İstanbul'da otogarda dehşet! Dövüp otomobilden attılar

Olay geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Nuh Tunç (33)isimli bir kişi otogara gelen bir otomobilde darp edilip aşağıya atıldı. Kanlar içinde kalan Nuh Tunç'a o sırada oradan geçen sağlık çalışanı bir kadın yardım etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Başından yaralanan Nuh Tunç, yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"DÜŞTÜ VE ARABA ONU BIRAKIP GİTTİ"

Tunç'a yardımına gelenlerden Ünal Günde, "Düştü ve araba onu bırakıp gitti. Bir kadın geldi. 'Ben sağlıkçıyım' dedi. İlk yardımda bulundu. Kafasından yaralanmış. Kulağından da kan geliyordu" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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