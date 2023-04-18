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İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

18.04.2023 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kartal ilçesinde park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Otomobildeki bir kişi ise yara almadan kurtuldu.

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Kartal'da gece saatlerinde park halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kartal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park halinde olan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobile, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, şüphelinin kullandığı silahlardan çıkan kurşunlar, otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişiye isabet etti. Otomobildeki bir kişi ise yara almadan kurtuldu.

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Ayrıca kurşunlardan biri olay yerinin yakınındaki tatlı dükkanında oturan bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Öte yandan otomobilde yaralanan bir kişinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. (DHA)

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Kartal silahlı saldırı

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