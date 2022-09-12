İstanbul'da paniğe yol açan olay! İki bina tahliye edildi

İstanbul Güngören'de gece saatlerinde 4 katlı binadan gelen sesler üzerine paniğe kapılan vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Yapılan inceleme sonucunda çatlakların oluştuğu bina ve bitişiğindeki bina tahliye edildi. Boşaltılan binaların yan tarafında yapımı devam eden bir inşaat ise dikkat çekti.

BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Olay, 03.00 sıralarında Güngören Genç Osman Mahallesi, Mehmetçik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde binadan seslerin gelmesi üzerine şüphelenen vatandaşlar, evlerinin içinde ve bina dışında çatlakların oluştuğunu gördü. Çatlakları gören bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri ve itfaiye ekipleri çatlak olan binada incelemelerde bulundu.

İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İncelemler sonucunda tedbir amacıyla çatlak olan bina ve bitişiğindeki bina tahliye edildi. Binadan tahliye edilen vatandaşların bir kısmı sokakta beklerken bazı vatandaşların ise çevrede bulunan akrabalarının evlerine gittiği öğrenildi. Boşaltılan binaların yan tarafında yapımı devam eden bir inşaat ise dikkat çekti.

"TAM OLARAK NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Tahliye edilen binada oturan Nevzat Civcik isimli bir vatandaş, "Şu anda bekliyoruz, tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yan binada sallantı olmuş, herhalde fayanslar dökülmüş. Biz de onun için çıktık dışarı bekliyoruz, bakalım ne olacak. Zabıta ekipleri geldi, biz de dışarıda bekliyoruz. Bizim binada çatlak yok, yan binada var" diye konuştu.

Belediye ekiplerinin bina önündeki önlemi, incelemeler bitene kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA-DHA

