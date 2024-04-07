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  4. İstanbul'da polisleri taşıyan araç devrildi! Yaralılar var

İstanbul'da polisleri taşıyan araç devrildi! Yaralılar var

07.04.2024 10:38
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İstanbul Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü Bahçelievler'de kaza yaptı. Kazada 6 polis yaralandı.

İstanbul'da polisleri taşıyan araç devrildi! Yaralılar var

İstanbul'da yağış kazayı da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrilen servis minibüsündeki 6 polis hafif şekilde yaralandı.

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Saat 09.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü Çobanşeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şoför Kübilay Açıkgöz’ün hakimiyetinden çıkan araç önce bariyerlere çarptı ardından devrildi.

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Mesailerinin bitmesinin ardından evlerine dönen polislerin yardımına meslektaşları yetişerek araçtan çıkardı. Minibüste bulunan 6 polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi. Devrilen minibüsün olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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ed409c11-ca91-49f5-a551-8b64922ae3a1Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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polis İstanbul kaza
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