İstanbul'da polisten 'sahte ilaç' operasyonu! Yasaklı ham maddeyi Kolombiya'dan kaçak yollarla getirmişler

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel ve çikolata üretimi yapıldığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibi B.I. ve çalışan S.I'yı gözaltına aldı.

YURT İÇİNE GİRİŞİ YASAK MADDE

İş yerinde çok sayıda sahte cinsel performans arttırıcı hap, jel, çikolata ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

Ham maddenin yurt içine girişi yasak madde olduğu ve Kolombiya'dan kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlendi. (AA)







