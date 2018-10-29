HABER

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 21:38 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda Alzheimer hastası babasını rehin alan bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Polislerin uzun uğraşlarını ardından şahıs, özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da pompalı dehşeti! Rehin aldı

Olay, saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı S.D. (37), Alzheimer hastası babasını rehin alarak elindeki pompalı tüfekle çıktığı evin balkonundan etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahsın polis ekiplerine de ateş açması üzerine, güvenlik güçleri sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Olay yerine özel harekat polisleri ve müzakereci polisler sevk edildi.

ist

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı müzakereci polisler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin ikna çalışmalarının ardından özel harekat polisleri daireye girerek şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.


PARTNERİşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifiİşte karşınızda birbirinden iddialı ve farklı 10 balık tarifi
Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyorCumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor
Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusuBağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Alzheimer Zeytinburnu pompalı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ülkece kafayı yememiz yakındır
insanların hayatını tehlikeye atan hele rehine almış birini canlı teslim alan zihniyeti vallahide anlamıyorum billahide anlamıyorum korkuyorsanız istifa edin goreviniz vatandaşın canını korumak canileri değil.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.