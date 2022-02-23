İstanbul'da rehine krizi! Keskin nişancı, dehşet saçan saldırganı uzaktan etkisiz hale getirdi

İstanbul’da bir kişi, aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin yaşadığı binayı bastı. Eşinin ailesinin kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen adam, üst kattaki komşuyu silahla rehin aldı. Silahla etrafı tehdit edilen adam, Özel Harekat Polisleri tarafından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken, saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar saniye saniye görüntülendi.

ÜST KOMŞUYA DEHŞETİ YAŞATTI

Olay Şişli Kuştepe’de saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Tugay Adak, aralarında husumet bulunan eşinin ailesiyle görüşmek üzere başka şehirden İstanbul’a geldi. Ardından kayınvalidesinin Şişli’deki evine giden Tugay Adak kapıyı çaldı. Defalarca kez çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine deliye dönen Adak ardından üst kattaki komşunun kapısına gitti.

EKİPLER HEMEN SEVK EDİLDİ

Kapıyı çalan Adak, silahla kayınvalidesinin 3. katta bulunan komşusunu rehin aldı. Silahla etrafa tehditler savuran adamı görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan güvenlik alırken, diğer yandan da saldırganı silahını bırakıp teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

SALDIRGAN UZAKTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İkna çabaları sonuç vermeyince devreye Özel Harekat Polisleri girdi. Operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat Polisleri saldırganı uzaktan vurarak etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan saldırgan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HER SANİYESİ KAMERADA

Öte yandan saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde silahlı saldırganın etrafa tehditler savurduğu, ikna çabalarının ardından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildiği görülüyor.

