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İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

06.04.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul polisi harekete geçti. Ekipler, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda birçok şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.(AA)

AA-20220406-27479818-27479814-ISTANBULDA_ES_ZAMANLI_UYUSTURUCU_OPERASYONU_DUZENLENDI

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı
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