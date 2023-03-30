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İstanbul'da sağanak yağış sonrası barajlarda son durum! İşte su seviyesinde 1 haftalık değişim

30.03.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajlardan iyi haberler gelmeye başladı. Baraj doluluk oranları son bir hafta içinde yüzde 2.28 arttı. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 39.3 olarak ölçüldü. Ancak bu artışa rağmen doluluk oranları geçen yılın çok gerisinde kaldı. Geçtiğimiz yıl barajların doluluk oranı yüzde 89.28 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da sağanak yağış sonrası barajlarda son durum! İşte su seviyesinde 1 haftalık değişim

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava İstanbul'un barajlarına yaradı. Zaman zaman kar yağışlarının da görüldüğü bölgede baraj doluluk oranlarında hızlı bir artış yaşandı. İski verilerine göre İstanbul'un barajlarında son bir hafta içinde doluluk oranlarında yüzde 2.28'lik artış meydana geldi. Barajlarda son bir gün içinde yaşanan artış ise 0.69 oldu. Barajlarda bir gün içinde 6.7 milyon metre küplük su biriktiği belirtildi. Bugün ki doluluk oranı ise yüzde 39.3 olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YILIN ÇOK GERİSİNDE

Ancak İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranındaki artış rakamları geçen yılın çok gerisinde kaldı. 2022 yılının Mart ayı sonunda yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 89.28 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul'da bugün yapılan ölçümlerde en dolu baraj yüzde 59.47 ile Ömerli barajı oldu. Su seviyesinin en düşük olduğu baraj ise yüzde 9.39 doluluk oranıyla Kazandere barajı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları:

Alibeyköy yüzde 14.09
Büyükçekmece yüzde 30.94
Darlık yüzde 50.87
Elmalı yüzde 39.64
Istrancalar yüzde 42.51
Kazandere yüzde 9.35
Ömerli yüzde 59.47
Papuçdere yüzde 9.68
Sazlıdere yüzde 32.7
Terkos yüzde 32.72

DHA

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