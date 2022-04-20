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İstanbul'da sahneye çıkacak dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci'ye anlamlı hediye

20.04.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci, Piu Entertainment ve Zorlu PSM iş birliğiyle 21 ve 22 Nisan tarihlerinde İstanbul'da sahneye çıkacak. Piu Entertainment ortakları Raif İnan ve Cemil Demirok ile buluşan efsanevi oyuncu Bellucci'ye anlamlı bir hediye verildi. Oyuncuya dünyaca ünlü Türk soprano Leyla Gencer'in biyografisi "Bir Prima Donna'nın Öyküsü" ve eserlerinden oluşan kayıtlar hediye edildi.

İstanbul'da sahneye çıkacak dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci'ye anlamlı hediye

Piu Entertainment'in ortakları Raif İnan ile Cemil Demirok, Monica Bellucci'nin İstanbul Zorlu PSM'deki performansı öncesinde sanatçıyla bir araya geldi.

Monica Bellucci ile prova öncesi buluşan İnan ve Demirok, sanatçıya dünyaca ünlü Türk soprano Leyla Gencer'in biyografisi "Bir Prima Donna'nın Öyküsü" ve eserlerinden oluşan kayıtların olduğu bir CD hediye etti.

Maria by Callas gösterisi öncesinde farklı sopranoların hayatlarını ve eserlerini araştırdığını ifade eden Monica Bellucci, Leyla Gencer'in kendisinde özel bir yeri olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Maria by Callas performansım için uzun süre hazırlık yaptım. Bu süreçte tüm dünyadan sopranoların hayatlarını öğrendim ve eserlerini dinledim. Tüm dünyanın ortak değeri bu sanatçılar arasında şüphesiz Leyla Gencer en önemli isimlerden biri. Bu anlamlı hediye için PIU Entertainment ekibine çok teşekkür ederim."

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Sinema kariyerindeki başarısını sahne sanatlarındaki performansıyla sürdüren Monica Bellucci, "Maria Callas: Mektuplar ve Anılar" oyunu ile Piu Entertainment ve Zorlu PSM iş birliği ile izleyenleriyle buluşacak. Bellucci, PIU Entertainment’in 10. yılındaki özel etkinlikler kapsamında 21-22 Nisan tarihlerinde İstanbul’da, 24 Nisan’da ise Londra’da sahneye çıkacak.

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İstanbul Monica Bellucci
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