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İstanbul'da tüm seferler iptal edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 07:59 | Son Güncelleme

Deniz ulaşımına sis engeli. İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

İstanbul'da tüm seferler iptal edildi!

Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Şehir Hatları İDO

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