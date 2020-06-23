İstanbul'da şiddetli yağmur ve dolu! Hayat felç oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul’u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili olurken vatandaşlar doludan kaçınmak için araçlarına sığındı. Şiddetli yağmurun yarın da etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA-AA

