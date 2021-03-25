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İstanbul'da skandal olay! Otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü: Akıllı ol

25.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da zaman zaman yaşanan şoför-yolcu tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Eminönü’nde otobüs şoförü, "Akıllı ol, durmuyorum o durakta. Git kime şikayet edersen et" diyerek tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da skandal olay! Otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü: Akıllı ol

İddiaya göre, Eminönü İskele durağında otobüs bekleyen Ekrem Karagüdekoğlu ile durakta durmadan geçmeye çalışan otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı. İskele durağında durmak istemeyen otobüse binen Karagüdekoğlu, şoföre durakta durması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen şoför, yolcunun üzerine yürüyerek “Akıllı ol” dedi. O anları cep telefonu ile kayıt eden Karagüdekoğlu, otobüs durağında durması gerektiğini söyledi. Şoförün o anlarda maskesi olmadığı da görüntülere yansıdı. Otobüs şoförü "Durmuyorum o durakta git kime şikayet edersen et” derken, olayın ardından Karagüdekoğlu İBB Beyaz Masa’ya şikayette bulunduğunu ifade etti.

"YOLCUYU GÖRMEZDEN GELMEK İÇİN KAFASINI ÇEVİRİYORLAR"

Eminönü’nde bindiği otobüs şoförü ile tartışan Ekrem Karagüdekoğlu, “Ben bu duraktan çoğu kez otobüs şoförlerinin yolcu almadığına şahit oldum ve yaşadım. Bu sorunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne şikayet etmeme rağmen halen bir çözüme kavuşturulmadı. Eminönü İskele durağından özellikle yolcu almadan geçiyorlar. Yolcuyu görmezden gelmek için kafasını çeviriyorlar. Otobüs durağında beklerken şoför beni görmemek için kafasını çeviriyor. Işık daha yeni yeşile döndüğü için kendimi otobüsün önüne attım. Bana ’hep aynısını yapıyorsun’ dedi. Ben vatandaş olarak otobüs durağında her seferinde beklemeye devam edeceğim. Bana hakaretler ediyor, bağırıyor. Şoför, git kime şikayet edersen et diyor. Şoför de kendisine bir şey olmayacağı güvencesiyle diyor bunu. Ben şikayetimi gerekli yerlere yaptım. Sonuç alamayacağımı bilmeme rağmen vatandaşlık görevimi yaptım” diye konuştu.

(İHA)

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