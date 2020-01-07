İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Şişli'de, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays'in 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

AMBULANSTAN İNDİRİLEN ÇOCUĞA BIÇAKLA SALDIRDI

İddialara göre, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen ile Randolp Ward Mays çiftinin iki oğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Ağabeyi tarafından darp edilen Emre Tyler Mays, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Lise öğrencisi Emre Tyler Mays, ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada, çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu(22) tarafından bıçaklandı. Yaralı olarak hastanede hemen ameliyata alınan Emre Tyler Mays yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuk, aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybederken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren katil zanlısı kaçarak izini kaybettirdi.