İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp yuvasına döndü

İstanbulluların Şile’de yaz, kış uğrak noktası olan Ağva Sahili çöp yuvasına döndü. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Sahilde koltuk başlarından, pet şişelere, oyuncaklardan, sigara izmaritlerine, cam şişelerden, evsel atıklara kadar çöplerle doldu taştı. Bazı vatandaşlarda sahilin içler acısı halinden dolayı tepki gösterdi.

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

Serhat Şerbetçi, “Biz, İstanbuldan gezmeye geldik. Sahilin böyle çöplerle pislik içerisinde olmasına gerçekten çok şaşırdık. Şu anda yaz mevsimi de değil. Her yer plastik, su şişeleri, ağaç parçaları ve denizin getirdiği çöplerde var. İnsan faktörünün de etkisi çok fazla, bu duruma çok üzüldük. Burada neler yok ki pet şişeler var, ağaçlar var, temizlik malzeme kutuları var. Cam şişeler, oyuncaklar var, olmaması gereken her şey var. Ayrıca sahil kızıla boyanmış, rüzgarın etkisiyle denizden gelen yosunlar. Pandemi sürecinde insanlar yokken temizlemek için belediyelere bir fırsat, umarız boş zamanda değerlendirilerek temizlenebilir” diye konuştu.