HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp yuvasına döndü

İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp yuvasına döndü

23.01.2021 10:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp yuvasına döndü

İstanbul'da Ağva Sahiline giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kırmızı yosunların kızıla boyadığı sahil şeridi, evsel atıklarla adeta çöp yuvasına döndü.

İstanbulluların Şile’de yaz, kış uğrak noktası olan Ağva Sahili çöp yuvasına döndü. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Sahilde koltuk başlarından, pet şişelere, oyuncaklardan, sigara izmaritlerine, cam şişelerden, evsel atıklara kadar çöplerle doldu taştı. Bazı vatandaşlarda sahilin içler acısı halinden dolayı tepki gösterdi.

AW223737_03

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

Serhat Şerbetçi, “Biz, İstanbuldan gezmeye geldik. Sahilin böyle çöplerle pislik içerisinde olmasına gerçekten çok şaşırdık. Şu anda yaz mevsimi de değil. Her yer plastik, su şişeleri, ağaç parçaları ve denizin getirdiği çöplerde var. İnsan faktörünün de etkisi çok fazla, bu duruma çok üzüldük. Burada neler yok ki pet şişeler var, ağaçlar var, temizlik malzeme kutuları var. Cam şişeler, oyuncaklar var, olmaması gereken her şey var. Ayrıca sahil kızıla boyanmış, rüzgarın etkisiyle denizden gelen yosunlar. Pandemi sürecinde insanlar yokken temizlemek için belediyelere bir fırsat, umarız boş zamanda değerlendirilerek temizlenebilir” diye konuştu.

AW223737_06

SAHİL ŞERİDİ KIZILA BÜRÜNDÜ

Öte yandan evsel atıkların yanı sıra sahil şeridi kızıl renge büründü. Son günlerde yaşanan şiddetli lodos nedeniyle kırmızı renkli yosunların sahil kesimini kapladığı görüldü.

Kaynak: İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası
51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?51 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 51?

En Çok Okunan Haberler

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Yasa dışı bahis oynayanlara milyonluk ceza

Yasa dışı bahis oynayanlara milyonluk ceza

Belediye başkanının doğum günü kutlaması tepki çekti

Belediye başkanının doğum günü kutlaması tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası

Eğlencenin faturası ağır oldu! 15 kişiye 47 bin 250 TL para cezası

Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Son dakika! 'Eren-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başladı

'Eren-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başladı

Bitlis Hizan'da vaka sayısı sıfırlandı

Bir ilçede vaka sayısı sıfırlandı

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Yeni dalga olabilir' diyerek uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.