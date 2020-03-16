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İstanbul’da şoke eden görüntüler! Asker uğurlamalarında şehri birbirine kattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için mega kentin çeşitli ilçelerinde eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren şahıslar, konvoy halinde trafiğe çıkarak bir de tüneli kapattı. Havai fişeklerle sokak ve caddelerde trafiği birbirine katan magandalar, yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Polis, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy’de asker uğurlamak için eğlence düzenleyen gruplar önceki gün akşam saatlerinde sokağa çıktı. Meşaleler yakarak eğlenmeye başlayan bir gruptaki eli silahlı iki maganda havaya ateş açmaya başladı. Şehirde terör estiren magandalar bir an olsun kimsenin canını umursamadı.

TÜNELİ TRAFİĞE KAPATIP HAVAİ FİŞEKLE TERÖR ESTİRDİLER

Magandalar ardından araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Grup bir süre sonra Beykoz Halil Ulukurt Tüneli’ne girerek yolu trafiğe kapattı. Dakikalarca kapalı kapan tünelde uzun araç kuyrukları oluşurken, magandalar ise ateş açıp asker arkadaşlarını havaya fırlattı. Tünelden çıkan magandalar ardından trafikte otomobil ve motosikletle patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikte kendince şov yapan magandalar daha sonra işlek bir caddede araçlarını durdurarak, onlarca binanın arasında havai fişek attı.

DRİFT VE PATİNAJ ÇEKİP ORTALIĞI DUMANA BOĞDULAR

Öte yandan Çekmeköy Taşdelen ve Alemdağ’daki asker uğurlamasına grup olarak katılan motosikletli magandalar ise yere benzin dökerek dakikalarca patinaj çekti. Ortalığı dumana boğan magandalar bir de grup halinde trafiğe çıktı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

POLİS MAGANDALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o silahlı magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asker uğurlaması istanbul

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