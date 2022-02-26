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İstanbul'da şoke eden olay! 'Cenazeye gideceğim' diye evden çıktı, mezarlıkta ölüsü bulundu

26.02.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde evinden akrabasının cenazesine katılmak için ayrılan yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu. İddiaya göre Mustafa Hilmi Öztürk dün akşam saatlerinde, vefat eden bir akrabasının cenazesine katılacağını söyleyerek evden ayrıldı. Fakat aradan geçen sürede kendisinden haber alamayan bakıcısı önce akrabalarını arayarak orada olup olmadığını sordu. Katılacağını söylediği cenazeye hiç gitmediği belirlenen Öztürk’ün mezarlıkta cansız bedeni bulundu.

İstanbul'da şoke eden olay! 'Cenazeye gideceğim' diye evden çıktı, mezarlıkta ölüsü bulundu

Olay, Cuma günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sütlüce mezarlığında bir görevli mezarlıkta bulunan aile kabristanlarının arasında hareketsiz yatan bir erkek tespit etti. Ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise yapılan ilk çalışmanın ardından cansız bedeni bulunan şahsın aynı gün içerisinde hakkında kayıp beyanında bulunulan Mustafa Hilmi Öztürk (79) olduğunu tespit etti. Olay yerinde gerekli önlemleri alan polis ekipleri Öztürk’ün cansız bedeninin bulunduğu noktanın çevresinde yaptığı kontrollerde şahsın bastonu ve beresini de buldu.

CENAZEYE GİDECEĞİM DİYE ÇIKTI

İddiaya göre Mustafa Hilmi Öztürk dün akşam saatlerinde, vefat eden bir akrabasının cenazesine katılacağını söyleyerek evden ayrıldı. Fakat aradan geçen sürede kendisinden haber alamayan bakıcısı önce akrabalarını arayarak orada olup olmadığını sordu. Katılacağını söylediği cenazeye hiç gitmediği belirlenen Öztürk’ün yeğeni İsmail Ata Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği’ne giderek dayısının kayıp olduğunu bildirdi. Arama çalışmaları devam ederken Sütlüce Mezarlığı’nda görevli bir çalışan tarafından polise yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cansız bedeni bulunan şahsın, kayıp olduğu beyan edilen Mustafa Hilmi Öztürk olduğunu tespit etti.

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VÜCUDUNDA ÇAMUR VE İZLER BULUNDU

Yapılan ilk incelemenin ardından Mustafa Hilmi Öztürk’ün cansız bedeninin bulunduğu nokta ve çevresi olay yeri inceleme ekiplerine devredildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda şahsın neredeyse tüm vücudunun, parmak uçlarına kadar çamurla kaplı olduğunu tespit ederken, boynunda ve vücudunda ise belirli izlere rastlandı. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırdı. Polis ekipleri olayla ilgili Çalışma başlattı.

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(İHA)

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