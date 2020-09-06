İstanbul'da şoke eden olay! Herkesin gözü önünde kaçırıp darp ettiler

Olay, geçen Perşembe günü saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Sultangazi'de, bir kişi ile aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen grup, konuşmak için iki araçla geldi. Bir süre konuşan taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Alacaklı olduklarını iddia ettikleri kişiyi geldikleri minibüse bindiren şüpheliler, burada konuşmaya devam etti. Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi ve kişinin araçtan inmek istemesi üzerine, herkesin gözü önünde kaçırdılar. Şüpheliler, olay yerinden uzaklaşırken iki arkadaşları geride kaldı. Bu kişiler, mahalle sakinleri ve daha sonra olayı duyarak gelen kaçırılan kişinin yakınları tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Kaçırılan kişi, daha sonra olay yerinin yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunan Arnavutköy Sultangazi bağlantı yolunda bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyette verdiği ifadesinde kendisini kaçıran ve darp edenlerden ikisini tanıdığını, diğerlerini ise tanımadığını söyleyen kişi, tanıdığı iki şüpheli ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu belirterek, şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

