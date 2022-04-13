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İstanbul'da su kesintisi! Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? 13 Nisan 2022

13.04.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi listesi 13 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre 13 Nisan Çarşamba (bugün) Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy gibi ilçelerde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak. Peki Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 13 Nisan 2022 Çarşamba su kesintisi listesi...

İstanbul'da su kesintisi! Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? 13 Nisan 2022

İstanbul'da su kesintisi listesi 13 Nisan 2022 Çarşamba günü de arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? sorularının yanıtına ve İSKİ'den yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

13 Nisan 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.

İSKİ tarafından yayımlanan günlük su kesintisi programına göre, Çatalca, Kağıthane, Silivri, Ümraniye, Kadıköy'ün bazı bölgelerine su verilemeyecek.

ÇATALCA, KAĞITHANE, SİLİVRİ, ÜMRANİYE, KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Hüseyinağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT

Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Atatürk Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah,Karadolap Mah,Çırçır Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah,Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kağıthane-Alibeyköy 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KAĞITHANE

Etkilenen Mahalleler : Telsizler Mah,Ortabayır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Danamandıra Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

TUZLA

Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 13.04.2022 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy Kağıthane Silivri Ümraniye İSKİ
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