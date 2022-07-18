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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 18 Temmuz sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 18 Temmuz 2022 Pazartesi

18.07.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından paylaşıldı. İSKİ'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 18 Temmuz sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte İSKİ tarafından 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü yapılan açıklamanın ayrıntıları...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 18 Temmuz sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 18 Temmuz 2022 Pazartesi

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı 18 Temmuz 2022 Pazartesi yani haftanın birinci gününde; İstanbul'da su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) web sitesi üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ'nin 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü yaptığı açıklamanın detayları haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

18 Temmuz 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin web sitesinde yer alan yazılı açıklamada arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 1 ilçede su kesintisi olacağı belirtildi. İşte İSKİ tarafından yayımlanan 'su kesintisi' listesi...

18 TEMMUZ İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

SULTANGAZİ

Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.07.2022 05:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.7.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi iski
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