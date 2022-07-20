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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 20 Temmuz sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 20 Temmuz 2022 Çarşamba

20.07.2022 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 20 Temmuz 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 20 Temmuz 2022 Çarşamba gününe ilişkin yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek isteyen İstanbullular arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 20 Temmuz 2022 İSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama ekranı...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 20 Temmuz sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 20 Temmuz 2022 Çarşamba

Su kesintisi listesi, 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. 20 Temmuz 2022 Çarşamba su kesintisi listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 20 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

20 Temmuz Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

20 TEMMUZ 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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