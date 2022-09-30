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İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ! 30 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

30.09.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı 30 Eylül 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Fatih detayı dikkat çekti. Peki, 30 Eylül 2022 Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ! 30 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 30 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 30 Eylül 2022 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler haberimizde...

su kesintisi

30 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

30 Eylül 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

FATİH

Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 30.09.2022 09:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 30.09.2022 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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