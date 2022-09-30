İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER LİSTESİ! 30 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İSKİ açıkladı!

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 30 Eylül 2022 sular ne zaman gelecek? Su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 30 Eylül 2022 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler haberimizde...

30 EYLÜL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

30 Eylül 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

FATİH

Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 30.09.2022 09:12

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi : 30.09.2022 09:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

