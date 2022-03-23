İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 23 Mart 2022 Çarşamba

23 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesinde güncel listeye her gün yer veriyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 23 Mart 2022 Çarşamba günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde.

23 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

23 Mart 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Arnavutköy, Ataşehir, Bakırköy, Sarıyer, Çatalca, ve Şişli'de su kesintisi olacak.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 23.03.2022 09:45

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler: Örnek Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.03.2022 08:51

Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bakırköy

Etkilenen Mahalleler: Basınköy Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.03.2022 09:51

Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler: Huzur Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 23.03.2022 09:31

Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çatalca

Etkilenen Mahalleler: Karamandere Mah

Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi: 23.03.2022 09:43

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şişli

Etkilenen Mahalleler: Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah

Arıza Sebebi: Elektrik Enerjisi Problemi

Açıklama: Terfı Içı Enerjı Arızası Nedenı Ile Beselenen Bölgelere Yeterli Su Verılememektedır.

Başlama Tarihi: 23.03.2022 10:30

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

