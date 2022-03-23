İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 23 Mart 2022 Çarşamba

23 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesinde güncel listeye her gün yer veriyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 23 Mart 2022 Çarşamba günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde.
23 Mart 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Arnavutköy, Ataşehir, Bakırköy, Sarıyer, Çatalca, ve Şişli'de su kesintisi olacak.
İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 23.03.2022 09:45
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Ataşehir
Etkilenen Mahalleler: Örnek Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.03.2022 08:51
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bakırköy
Etkilenen Mahalleler: Basınköy Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.03.2022 09:51
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Sarıyer
Etkilenen Mahalleler: Huzur Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.03.2022 09:31
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çatalca
Etkilenen Mahalleler: Karamandere Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi: 23.03.2022 09:43
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Şişli
Etkilenen Mahalleler: Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah
Arıza Sebebi: Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama: Terfı Içı Enerjı Arızası Nedenı Ile Beselenen Bölgelere Yeterli Su Verılememektedır.
Başlama Tarihi: 23.03.2022 10:30
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
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