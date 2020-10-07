İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi gerçekleşen mahallelerde yaşayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna cevabı merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sayfasında su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler, arıza ve kesinti gerekçeleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgiler bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilen detaylar...

İSKİ’nin resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre sular ne zaman gelecek 7 Ekim sorusunun yanıtı ilçe ve mahalleye göre değişkenlik gösteriyor. Bununla birlikte İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa dahi depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğu kaynaklı şekilde gecikmeli olarak su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

7 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Başakşehir 1Kısım mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 7 Ekim 2020 12.12’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 7 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.