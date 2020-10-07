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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 15:45 | Son Güncelleme

İstanbul’da kimi bölgelerde 7 Ekim 2020 tarihinde şebeke hattı arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden dolayı yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi gerçekleşen ilçelerde ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" alanında konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 7 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi gerçekleşen mahallelerde yaşayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna cevabı merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sayfasında su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler, arıza ve kesinti gerekçeleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgiler bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm merak edilen detaylar...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre sular ne zaman gelecek 7 Ekim sorusunun yanıtı ilçe ve mahalleye göre değişkenlik gösteriyor. Bununla birlikte İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa dahi depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğu kaynaklı şekilde gecikmeli olarak su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?

7 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

7 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde su kesintisinden etkilenen Başakşehir 1Kısım mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 7 Ekim 2020 12.12’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 7 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beyoğlu

Beyoğlu ilçesinde su kesintisinden etkilenen Hacı Hüsrev-İstiklal mahallesi ve Hacı Ahmet mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 7 Ekim 2020 14.56’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 7 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Maltepe

Maltepe ilçesinde su kesintisinden etkilenen Fındıklı mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 7 Ekim 2020 12.04’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 7 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Zeytinburnu

Zeytinburnu ilçesinde su kesintisinden etkilenen Cırpıcı mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 7 Ekim 2020 14.40’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 7 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Ümraniye

Ümraniye ilçesinde su kesintisinden etkilenen Ihlamurkuyu ve Cemil Meriç mahallelerinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 7 Ekim 2020 14.15’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 7 Ekim 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Üsküdar

Üsküdar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Barbaros mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 7 Ekim 2020 15.10’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 7 Ekim 2020 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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