İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ve birçok ilçede su kesintisi!

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında yer alan bazı ilçelerinde su kesintisi bildirimi yapıldı. 19 Ağustos Perşembe günü İstanbul’un Avcılar, Arnavutköy, Küçükçekmece, Esenyurt, Çatalca ilçelerinde yaşanan su kesintilerinin ne zaman giderileceği açıklandı.

19 AĞUSTOS İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah,Kayabaşı Mah,İkitelli Osb,Şamlar Mah,Şahintepe Mah,Güvercintepe Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah,Altınşehir Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah,Başakşehir Mah,Başak Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama : Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı

Başlama Tarihi : 18.08.2021 20:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama : Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı

Başlama Tarihi : 18.08.2021 20:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Sultaniye Mah,Süleymaniye Mah,Talatpaşa Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Yunus Emre Mah,Çınar Mah,Örnek Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Aşık Veysel Mah,Orhangazi Mah,Pınar Mah,Saadetdere Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mehter Ceşme Mah,Namık Kemal Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama : Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı

Başlama Tarihi : 18.08.2021 20:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah,Tayakadın Mah,Taşoluk Mah,Nenehatun Mah,Mfevzi Çakmak Mah,Mavigöl Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Çilingir Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Yunus Emre Mah,Terkos Mah,Yavuz Selim Mah,Yeniköy Mah,Karlıbayır Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Bolluca Mah,Atatürk Mah,Adnan Menderes Mah,Anadolu Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Haraççı Mah,Hicret Mah,Karaburun Mah,Hacımaşlı Mah,Boyalık Mah,Durusu Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama : Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı

Başlama Tarihi : 18.08.2021 20:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama : Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı

Başlama Tarihi : 18.08.2021 20:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Kızılcaali Mah,Dağyenice Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama : Terkos Osmangazı Terfı Merkezı ,Terkos-İkıtellı Ø 2200 Mm Çelık Hat Üzerınde Bulunan Koç Darbe Vanaları Hattındakı Kaçağın Gıderılmesı Ve 2 Adet Koç Darbe Vanasının Yenılenmesı

Başlama Tarihi : 18.08.2021 20:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



