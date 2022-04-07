HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ açıkladı! 7 Nisan 2022 Perşembe

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ açıkladı! 7 Nisan 2022 Perşembe

07.04.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Nisan 2022 Perşembe günü de su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 7 Nisan 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ açıkladı! 7 Nisan 2022 Perşembe

7 Nisan 2022 Perşembe günü su kesintisi yapılacak ilçeler listesi, İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 7 Nisan Perşembe günü için yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

7 Nisan 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 7 NİSAN 2022 PERŞEMBE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nisa Mihriban bebeğe adını veren süt anne Büşra'dan açıklamaNisa Mihriban bebeğe adını veren süt anne Büşra'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz
Özdağ, "Adayımız Mansur Yavaş" demişti! CHP'den ilk açıklama geldiÖzdağ, "Adayımız Mansur Yavaş" demişti! CHP'den ilk açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok ses getirecek radikal karar! 'Katılmayacağız'

Çok ses getirecek radikal karar! 'Katılmayacağız'

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Cüneyt Çakır transfer oldu!

Cüneyt Çakır transfer oldu!

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

İlginizi Çekebilir

Erkeklere seslendi! “Benimle sevgili olmak için testi...”

Erkeklere seslendi! “Benimle sevgili olmak için testi...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Harry Potter’ın yıldızı yönetmenliğe soyunuyor! Kendisi yazdı

Harry Potter’ın yıldızı yönetmenliğe soyunuyor! Kendisi yazdı

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.